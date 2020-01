Kobe Bryant: Esposa de The Black Mamba se ENTERA del accidente (VIDEO del momento)

Kobe Bryant: Esposa de Black Mamba se ENTERA del accidente (VIDEO).

El ex basquetbolista de los Lakers, Kobe Bryant de 41 años y su hija Gianna Maria de 13 años perdieron la vida la tarde del domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero ocurrido en la ciudad de Calabasas en California. Lo que sacudió al mundo del baloncesto, el deporte y a muchas personas y famosos de diferentes sectores. De manera reciente en redes sociales comienza a circular un video en el que se puede apreciar a su esposa Vanessa en el momento en el que se entera de lo ocurrido con el ex jugador conocido como The Black Mamba.

Kobe y Maria se dirigían a un partido de la joven en el helicóptero, algo que era habitual para la ex estrella de la NBA, ya que lo hacía incluso cuando jugaba. Pero el accidente sufrido acabó con sus vidas. Su esposa se encontraba en la duela donde jugaría el equipo que precisamente dirigía The Black Mamba, cuando Vanessa se enteró del fatal accidente soltó las lágrimas por los hecho, esto se ha podido apreciar en un video que empieza a circular en redes sociales.

Esposa de Kobe se entera de su muerte

El escolta y alero Fue elegido en el Draft de 1996 y terminó su carrera con cinco anillos de campeón, dos premios MVP de las Finales de la NBA y otro MVP de la liga en el 2008; fueron algunos de los número que logró el basquetbolista Kobe Bryant a lo largo de su exitosa carrera y que sus cualidades en la duela para encarar los encuentros le valieron el apodo de The Black Mamba.

El mundo deportivo se encuentra de luto por el terrible fallecimiento por parte de uno de los mejores basquetbolistas de los últimos años y sin duda uno de los más grandes de la historia del deporte ráfaga.

