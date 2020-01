Kobe Bryant: Critican a CR7 y Figo por condolencias a Black Mamba.

Cuando algún deportista pierde la vida suelen llover en redes sociales palabras de condolencias de los compañeros de disciplina y de algunos otros atletas de otros, pero al tratarse de Kobe Bryant la situación es especial por el legado que dejó en las duelas de la NBA y en el deporte en general. El legendario número 8 y 24 de los Lakers era un gran aficionado al futbol, dentro de los mensajes de condolencias que emitieron para Black Mamba estuvieron los de CR7 y Luis Figo, quienes fueron criticados en Twitter por lo realizado.

Y es que los lusitanos Cristiano Ronaldo y Luis Figo publicaron en su cuenta de Twitter exactamente las mismas palabras de condolencias por la muerte de la estrella de los Lakers, Kobe Bryant de 41 años. Situación que causó enfado por parte de varios de los usuarios de redes sociales y lo único que cambió entre una publicación y otra, fue la imagen que acompañaba el mensaje.

Figo y Cristiano criticados por condolecias a Kobe Bryant

El eco que causó el fallecimiento de Kobe Bryant o Black Mamba ha generado conmoción y molestia. La segunda por lo que realizaron Cristiano Ronaldo y Luis Figo, por compartir el mismo mensaje pero con distinta foto; pidiendo que si no lo sentían mejor que no lo publicaran por quedar bien. Hoy en día las personalidades del deporte pueden quedar expuestas en las redes sociales y dicha situación sobre la muerte de la leyenda de los Lakers no fue la excepción.

Los usuarios de Twitter se dieron cuenta del "copy-paste" de quien administra las cuentas de los astros del futbol de Portugal, pues la única diferencia fue una foto.

Disculpen @LuisFigo y @Cristiano, pero si de verdad sienten algo, díganle a su CM que no escriba lo mismo y al menos tómense 1 min para hacerlo uds mismos. pic.twitter.com/Lc3Gv79TUC — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) January 27, 2020

La tarde del domingo se dio la noticia de la muerte de Black Mamba y de su hija de 13 años Gianna Maria Bryant en un accidente de helicóptero. Kobe Bryant de 41 años jugó en la NBA por 20 temporadas en las cuales en 18 estuvo formando parte del Juego de Estrellas y logró conquistar cinco títulos con los Lakers entre muchas otras marcas individuales y colectivas que dejó como legado.

