Klopp y Pochettino, posibles sustitutos de Zidane

Parece que la magia de Zinedine Zidane en el Real Madrid se empieza a terminar, pues luego de varios éxitos conseguidos, se ha metido en un agujero que no se le ve fin.

Luego de la eliminación de la Copa del Rey ante el modesto Leganés, los focos rojos se encendieron en la cúpula merengue y viejos nombres han tomado fuerza para llegar al banco merengue: Jurgen Klopp y Mauricio Pochettino.

Ambos entrenadores son del gusto de Florentino Pérez, quien en diversas ocasiones ha tratado de contratar. Los dos tienen estilos definidos, tanto en la parte personal como estratégicamente, lo que los hace doblemente atractivos.

En España han empezado los rumores de un posible cambio en el banquillo del Real Madrid, pues ‘Zizou’ ha perdido credibilidad y la confianza de sus jugadores, lo que se ha notado en la cancha.

"Si pienso que mi mensaje no cala en los jugadores, me marcho mañana. Estoy convencido de que vamos a cambiar esa situación. No estoy contento porque me critican, pero lo acepto. Hay que hacerlo cuando las cosas van mal. Cuando vienen los momentos complicados no hay que cambiar", dijo Zidane