Kirk Cousins, de Minnesota Vikings, sin MIEDO al coronavirus “Si muero, muero”

Kirk Cousins, jugador de los Minnesota Vikings dijo que está adoptando un enfoque personal de "supervivencia del más apto" para el coronavirus, incluso si esto lo mata.

"Si muero, muero", dijo el mariscal de campo durante una entrevista reciente en el podcast "10 Questions With Kyle Brandt" de Spotify.

El jugador de los Vikings, Cousins, indicó durante la entrevista, publicada el miércoles 2 de septiembre, que no cree que los cubrebocas ayuden a prevenir la propagación del COVID-19, pero dijo repetidamente que también trata de respetar las "preocupaciones" de los demás sobre el virus.

Brandt le pidió a Cousins que calificara su nivel de preocupación por contraer coronavirus en una escala del 1 al 10, donde 1 es "la persona que dice: 'Las máscaras son estúpidas, todos ustedes son un montón de lemmings', y 10 es, 'Yo no dejaré mi baño principal durante los próximos 10 años'".

Cousins respondió: "No voy a llamar a nadie estúpido, por los problemas que me causaría. Pero estoy por un .000001".

Kirk Cousins, de los Minnesota Vikings, aseguró que no le tiene miedo al coronavirus

El jugador de los Minnesota Vikings sin miedo a morir

Cuando se le pidió que explicara esa respuesta, Cousins dijo:

"Quiero respetar las preocupaciones de otras personas. Para mí, personalmente, cualquiera puede contraer el virus, ¿cuál es tu preocupación si pudieras contraerlo? Yo diría que seguiré con mi vida diaria. Si lo contraigo, lo superaré. Dejaré que la naturaleza siga su curso. El tipo de enfoque de supervivencia del más apto. Y solo di, si me noquea, me noquea. Voy a estar bien. Ya sabes, incluso si muero. Si muero, muero. Me siento en paz con eso".

El jugador de los Minnesota Vikings continuó diciendo que para él, usar cubrebocas "se trata realmente de ser respetuoso con otras personas.

"Realmente no tiene nada que ver con mis propios pensamientos personales", dijo.

El jugador de los Minnesota Vikings aseguró que usa cubrebocas por respeto a los demás

Anteriormente durante el podcast, se le preguntó a Cousins cuál sería la reacción general si un compañero de equipo estornudaba frente al grupo.

"Incluso creo que dentro del edificio habrá una dicotomía de personas a las que les importa un bledo el virus, que no se preocupan por él, a los que nunca les ha quitado un minuto de sueño", dijo. "Y luego hay otro tipo de personas, que cada segundo de cada día, están consumidas por el miedo”

NFL actualiza protocolos por coronavirus

La NFL ha actualizado sus protocolos del día del juego al requerir que cada entrenador y miembro del personal en el área de la banca use una máscara y reduzca el tamaño de la fiesta de viaje de cada equipo.

La liga y la Asociación de Jugadores de la NFL anunciaron el martes que 10 jugadores y otro personal del equipo dieron positivo por el virus durante el último período de pruebas de la liga del 21 al 29 de agosto.

Según los datos, a 8.739 jugadores y personal se les realizaron 58.621 pruebas durante el período del 21 al 29 de agosto. Eso incluyó 23,279 pruebas a 2,747 jugadores y 35,342 a 5,992 personal.