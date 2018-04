“Kikín” Fonseca explota contra Giovani Dos Santos

No es un secreto que los jugadores europeos son muy cuestionados al ser convocados a la Selección Mexicana, los mismos periodistas, comentaristas e incluso los fanáticos han puesto en tela de juicio a sus compatriotas, ya que a veces, llegan sin tener minutos o buenas actuaciones con sus planteles.

Sin embargo, los siguen llamando para defender la casaca del Tricolor. Motivo por el cual, Francisco “El Kikín” Fonseca no se quedó callado al dar su opinó al respecto y criticó severamente al Galáctico, Giovani Dos Santos.

El evento de Player Escort Program, contó con la presencia del ex pumista, pues considera que no ha trabajado lo suficiente con Los Angeles Galaxy y sin importar esta situación, le otorgaron el gafete de capitán en el partido amistoso frente a Bosnia-Herzegovina.

“(Giovani) no está en buen momento. En mis tiempos cuando venía una convocatoria te estabas comiendo las uñas para estar en la lista y si en tu equipo no jugabas, estabas prácticamente fuera de ella”, aseveró el Kikín Fonseca.

Además, señaló que para ser convocado antes, debías jugar y mantener un buen nivel con tu club. Ya que la convocatoria se gana en cada partido y con las actuaciones que haces en el mismo.

Concluyó diciendo que qué bueno que los jugadores les tocó este sistema y de saberlo, hasta él se hubiera quedado en Europa:

"Ahora es el sistema y qué bueno que les tocó, a Giovani, a Jonathan, a los que no están jugando regularmente en Europa. De haber sabido yo me quedo en Europa aunque no jugara ni un segundo, pues ya iba a estar en la Selección; pero uno quiere jugar y en su momento el jugador necesitaba minutos para ser llamado a la Selección, ahora no" concluyó el Kikín Fonseca.