Kiefer Caleb busca ser el mejor en el atletismo juvenil a nivel nacional

Kiefer Caleb Carrillo Tovar es un joven nacido en Cancún de 13 años, quien a su corta edad ya trae la potencia en sus piernas en la velocidad, por lo que se encuentra trabajando en ello de la mano de su entrenador Juan Luis Bartolomé Mojica para sus siguientes compromisos, para destacar de manera nacional.

“Antes de llegar al atletismo pase por varias disciplinas como natación, taekwondo, futbol y ya por ultimo me decidí por el atletismo. Sé que no me equivoque de deporte, ya que he recibo buenas criticas hacia mi y los resultados se han vistos reflejados durante los entrenamientos” mencionó el atleta de alto rendimiento.

Kiefer Caleb un atleta destacado

Con tan solo 13 años, Kiefer Caleb promete ser un gran atleta

Entre sus logros se encuentra el nacional de primarias que se realizó en Acapulco, Guerrero en el 2019 en donde obtuvo la medalla de plata en los 600 y 300 metros planos. Recientemente participó en las competencias municipales en donde obtuvo el primer lugar de igual manera en los en 300 y 600 metros, evento que se realizó en Cancún, desafortunadamente tras su corta edad fue anunciado, que no habrá nacionales en su categoría.

“Este año sabemos que se viene muchas clasificaciones, así como nacionales, entonces estamos entrenando fuertemente con mi entrenador con quien siempre esta al tanto de mi y de mi condición, así como de mi alimentación para no bajar el ritmo y seguir para delante” dojo el corredor.

El cancunense argumentó que su sueño es dedicarse de lleno al atletismo, así como su deseo de participar en unos Juegos Panamericanos, y posteriormente en algunas Olimpiadas Nacionales representando a Quintana Roo y no destaca la oprtunidad de ir a unos Juegos Olímpicos representando a México.

Kiefer Caleb Carrillo es denominado el “Usain Bolt” de Quintana Roo

“Mi idolo usain bolt, ya que una vez leí que siempre le decían que nunca iba a ser el hombre más rápido del mundo, ya que era muy alto y me identificó con el, porque muchas personas me han dicho eso sobre mi estatura, pero el jamaiquino a bases de esfuerzo lo pudo conseguir y es hasta el momento tiene el récord del hombre mas rápido del mundo y logró su sueño” expresó el cancunense.

Entre sus cualidades se encuentra su gran desarrollo en los 400 metros plano, su velocidad nata, resistencia y las zancadas largas que Caleb Carrillo ha ido perfeccionado a lo largo de los entrenamientos.

