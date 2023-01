¿Kevin Álvarez se va a Europa? El Porto podría estar interesado en ficharlo

Kevin Álvarez fue uno de los jugadores que más destacó en la Copa del Mundo 2022 con la Selección de México, además, consiguió ser campeón con el Pachuca en la anterior temporada de la Liga MX, por lo que, el futbolista nacido en Colima, podría ser la siguiente joya mexicana que logre migrar al extranjero.

De acuerdo con una publicación del diario portugués A Bola, el Porto estaría muy interesado en contratar los servicios de Kevin Álvarez, por lo que, desde un tiempo atrás, sigue de cerca la actividad de este jugador. En La Verdad Noticias te informamos que, según el mismo medio portugués, el Pachuca pide 9.2 millones de euros por este futbolista.

No es la primera vez que los Tuzos logran colocar uno de sus futbolistas en el país lusitano, pues como recordarás, Héctor Herrera, en el 2013, consiguió llegar al club portugués de los Dragones. Así que se puede decir, que el equipo hidalguense tienen cierta apertura internacional.

Kevin Álvarez fue pretendido por el América

Kevin Álvarez fue pretendido por el América

El Porto no es el único club deportivo que se ha interesado por Kevin Álvarez, pues también se hablaba que el PSV lo estaba buscando. No obstante, se dice que la más reciente oferta provino del conjunto de Coapa, sin embargo, los directivos del Pachuca no quisieron negociar con las ‘Águilas’.

Te puede interesar: México perdió ante Argentina pero Kevin Álvarez conquistó a sus mujeres

¿Qué edad tiene Kevin Álvarez?

¿Qué edad tiene Kevin Álvarez?

El jugador del Pachuca nació el 15 de enero de 1999, por lo tanto, actualmente tiene 24 años de edad. Kevin Álvarez es uno de los futbolistas que más proyección han mostrado en la Liga MX y en la Selección de México, es por ello que ha interesado a varios equipos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para más noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram