Kayakista desafía a la muerte en una imponente cascada de Chile (VIDEO)

Dane Jackson, un kayakista norteamericano de aguas bravas, ha conseguido conquistar la cascada Salto del Maule, la cual es una de las más imponentes de Chile al medir poco más de 40 metros en su caída libre.

Dane Jackson

Dane compartió su hazaña en Instagram

Jackson compartió un video en su cuenta personal de Instagram, en donde se le observa llegar al borde de la cascada y posteriormente desaparecer en la espuma blanca del agua, grabación con la que pudo dejar registro de su gran hazaña.

Dane logró cumplir su sueño

El kayakista de 26 años de edad, es considerado como uno de los mejores deportistas de aguas bravas a nivel mundial. Con este nuevo reto Dane ha logrado imponer el récord mundial del segundo descenso más alto de este tipo, superado solo por otro kayakista estadounidense, Tyler Bradt, quien logró en 2009 completar un descenso de 57 metros en Palouse Falls, en el sureste del estado de Washington.

Jackson logró la segunda caída más alta de la historia

"He estado esperando hacer esta cascada durante tanto tiempo que estaba nervioso, pero llevaba cinco años esperando experimentarla. Estaba dispuesto a aceptar cualquier riesgo porque era una caída que quería experimentar, y cada segundo ha valido la pena", comentó Jackson a The New York Times.

La cascada luce imponente

Cabe resaltar que Dane Jackson tiene serias dificultades auditivas, sin embargo, asegura que su condición no afecta su desempeño. "No hay desventajas en ser sordo en el kayak. Hay una ventaja porque puedo leer los labios desde el otro lado del río, lo cual es útil si estás tratando de obtener información sobre algo que está por venir", confesó.

