Kathy Espinosa, la mexicana amuleto de los Bengals en el Super Bowl LVI

Kathy Espinosa, una mexicana que radica en los Estados Unidos, ha sido declarada el ‘amuleto’ de la suerte de los Bengals de Cincinnati gracias a la gran amistad y apoyo emocional que brinda a la estrella del equipo, Joe Mixon, quien incluso la invitó al Super Bowl LVI.

Kathy es originaria de Acapulco, Guerrero, y llegó a Kentucky hace unos 20 años en búsqueda de alcanzar el éxito en Cincinnati, Ohio. Allí trabajó para una multinacional y cumplió sus objetivos, y como añadido ha desarrollado una relación de amistad inesperada con el corredor de los Bengals.

En uno de los finales de campaña menos previstos, las apuestas están divididas para el Super Bowl 2022, pero Kathy ha narrado cómo su apoyo como asesora y confidente de Mixon en los partidos de temporada regular puede ser importante para una posible victoria del equipo felino.

Kathy Espinosa y los Bengals

Kathy puede ser el factor para que los Bengals ganen su primer Super Bowl.

En una entrevista reciente con Cancha, la mujer contó que siempre ha sido aficionada a los deportes (es seguidora de los Pumas en la Liga MX), pero al principio era fan de los Steelers. Sin embargo, su preferencia dentro de la NFL cambió gracias a una serie de giros en su vida.

“Yo empecé a apoyar a los Bengals porque a mí me encantan los deportes, pero afortunadamente, y por cuestiones laborales, he podido conocer más del equipo y los jugadores, especialmente a Joe, con quien he desarrollado una gran amistad”, dijo.

Hace unas cuatro temporadas, la mexicana conoció a Mixon casi por accidente en un restaurante de Cincinnati. El momento coincidió con el inicio del buen paso del equipo, y rápidamente se hizo amiga del corredor, un amante del español y de la comida mexicana.

“Es una persona reservada, sencilla y muy humilde. Afortunadamente desarrollamos una amistad entrañable y me invita a todos sus partidos”, aseguró Espinosa.

Mixon la invitó al Super Bowl

Kathy ya está en Los Ángeles para gozar del Super Bowl en vivo.

Kathy contó que, aunque no se lo esperaba ni planeaba asistir al Super Bowl LVI, el viernes le llegaron a su casa los boletos para el partido que se disputará este domingo en el SoFi estado de Los Ángeles.

“El año pasado, jugando acá en Cincinnati, Joe tuvo el mejor partido de su carrera con 165 yardas y dos touchdowns. Me buscó para regalarme ese balón y me dijo: ‘Con esto ya eres de los Bengals”

Desde que Kathy Espinosa llegó a Cincinnati Joe Mixon ha hecho “hasta lo imposible” por convertirla en fan de los Bengals, rivales de división de los Steelers, y este 13 de febrero estará apoyándolo en el que probablemente sea el partido más importante de su vida.

