Karis la Momia Jr. le da miedo utilizar el nombre de su papá “La Parka”

Un reto complicado tiene Karis la Momia Jr, quien se mostró preocupado al heredar el nombre de la Parka luchador emblemático que falleciera hace algunos días, por problemas renales, pues el primogénito de este argumentó que tendrá que ganarse al público que dejo su papá pero que llevará un proceso largo pero no imposible.

Cabe recordar que a una semana de la partida de su padre, el joven esteta acepta el reto de seguir con la grandeza de la leyenda, pues reveló para una entrevista para Diario RÉCORD que en este momento 'tiene miedo' de portar el emblemático equipo de La Huesuda de AAA, ya que sabe lo que significo este personaje para los amantes de la Lucha Libre.

Karis la Momia Jr será parte de la AAA

Karis La Momia Jr y su papá

"Desde chiquito me gustó la lucha libre y desde pequeño quise ser luchador. Pero nunca le pedí a mi padre el nombre de Karis La Momia o el de La Parka, yo sólo le dije que quería la oportunidad de practicar. Aunque la verdad me dio miedo tomar el personaje, pues no cualquiera lo debe de tener.

"No obstante, se emocionó y fue él quien me dijo que quería que yo fuera La Parka Jr, pero que primero debía ser Karis La Momia Jr y ése es el proceso que voy a llevar. Me dijo que me iba a exigir mucho y así lo hizo hasta sus últimos días", indicó aún consternado por el fallecimiento del ídolo y emblema de la 'Caravana Estelar'.

Cabe resaltar que su última pelea de Jesús Alfonzo Huerta Escoboza quien dio la vida a La Parka fue el pasado mes de octubre en la Arena Monterrey en donde cayó desde la tercera cuerda en un intento de aventarse a su rival, golpe que empezó a originarle demasiados problemas de salud hasta que llegó su suceso.

Karis Jr en el inicio de ser una nueva leyenda

"En este momento no me siento al cien ni física ni mentalmente. Perdí al ser más preciado y al que más admiré en toda mi vida. Era mi motor y siempre sacó lo mejor de mí. Ahora quiero estar con mi familia y salir adelante, mi promesa con mi papá de triunfar en la vida sigue en pie", detalló el joven.

"Ver a mi papá luchar lo era todo. Ser testigo de cómo la gente ha reaccionado a la pérdida de mi padre es lo que me hace pensar que es una leyenda", insistió a quien hasta el momento le daba vida a Karis la Momia Jr.

