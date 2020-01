Karis la Momía Jr. el sucesor de la Parka

México se encuentra de luto, por uno de los personajes de la Lucha Libre que dejó su esencia arriba de los cuadriláteros, La Parka, quien falleciera ayer en su natal Hermosillo, Sonora, al tener secuelas del accidente que tuvo el año pasado en una presentación que tuvo lugar en Monterrey, siendo ayer por la noche que presentó fallas renales perdiendo la vida.

Sin embargo, será complicado ocupar y llenar el legado que ha dejado esta persona frente a todo el mundo. Un personaje que consiguió mantener en el estrellato por más de 13 años, abarrotando cada lugar al que se presentaba y quien además pertenecía a la marca más reconocida a nivel mundial AAA.

Karis la Momia Jr. llegará a los corazones de la afición

Ante su partida de Jesús Alfonso Escoboza Huerta quien diera vida a “La Parka”, muchos aficionados se preguntarán quien continuará con el legado que durante muchos años estuvo en el agrado del público, pero “la huesuda” ya estaba preparando a su sucesor pues, su hijo, quien también lo acompañó en varias ocasiones a sus presentaciones tenía su propio personaje Karis la Momia Jr.

Un 19 de enero de 2019, La Parka presentó de manera oficial a su hijo, en una noche que no pudo ser la indicada, pues fue masacrado por Rey Escorpión, El Hijo del Fantasma y Blue Demon Jr. Aunque esa noche en la Ciudad de México; por su parte el primogénito de La Parka salió con la máscara de su padre, en agosto de ese mismo año, se anunció que no tendría ese personaje, si no que comenzaría como Karis la Momía Jr. criticado por el estilo diferente de la máscara a lo que venía realizando su padre, nombre que tuvo anteriormente La Parka.

Después del trágico accidente en Monterrey, su hijo comenzó a portar una máscara combinada con su personaje y el de su padre. La idea del ahora hoy fallecido era que a su retiro Karis tomará el manto de la huesuda; sin embargo, esto se tendría que platicar con la empresa a la que pertenecen los derechos de La Parka.

