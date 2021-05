Karina Barrios y su destacada trayectoria en el taekwondo

Desde muy pequeña a Karina Barrios Castañeda se le inculcaron los deportes, pero especialmente el Taekwondo, quien con el paso del tiempo lo fue perfeccionado, a tal grado que los resultados empezaron a ser destacados, posicionándose entre las mejores tres taekwondoís a nivel municipal, estatal y hasta nacional.

Con 15 años de edad la nacida en CDMX pero radicada en Cancún desde hace mucho tiempo, explicó que con el apoyo de su familia ha sobresalido en la disciplina, además de los buenos entrenadores que le han tocado.

Karina Barrios una master en el Taekwondo

“Mi papá desde muy pequeña nos inculcó el deporte, yo me decidí por el taekwondo y desde mi corta edad se me vinieron los buenos resultados. Por fortuna ahora soy atleta del alto rendimiento y me toca representar al Estado de Quintana Roo” dijo Barrios Castañeda.

Con tan solo 15 años, Karina Barrios ha conseguido varias medallas

Mencionó que sus inicios fueron con el profesor Sinuhe Peniche, en donde aprendió las técnicas avanzadas para las competencias que tendría posteriormente en los municipales y regionales. Su talento, constancia y disciplina la hicieron llegar hasta una competencia nacional en Chihuahua como seleccionada seleccionada nacional.

La atleta de alto rendimiento, consiguió en 2018 bronce en el Campeonato Nacional Junior con sedes en Durango y Querétaro. En los eventos nacionales que organiza la Federación de Tkd de Olimpiada Nacional obtuvo oro, evento que se realizó en el 2019 en Chetumal, así como bronce en el Open que se realizó en la Ciudad de México ese mismo año.

Cabe mencionar que para las siguientes semanas se vienen los estatales que tienen como sede Playa del Carmen con miras a clasificar a la Olimpiada Nacional.

“Estamos entrenando tres veces al día con diferentes modalidades, así como la buena alimentación para estar en forma. Estaré en la categoría heavy + 68 kilogramos por lo que ahora estoy concentrado en ello. También viene el Open que será en Cancún en este año en un hotel reconocido, en donde estaré en la categoría adulto” indicó la atleta de alto rendimiento.

Desde muy pequeña a Karina Barrios Castañeda se le inculcaron los deportes

“Lezmar Fierro, Sihue Peniche y el profe Farías son mis entrenadores, ellos me están ayudando a prepararme mejor y a ser una atleta competitiva. Asimismo, estoy entrenando por mi cuenta para tener mejor rendimiento físico aquí en el CEDAR, también hago gimnasio para adquirir fuerza” dijo.

Entre sus cualidades de Karina, es su fuerza, su buena colocación de patada y duros puños. Su sueño, mencionó que es ganar una olimpiada nacional para conseguir el tan ansiado oro, ser selección juvenil y estar en un nacional, sin olvidar de llegar a unos Juegos Olímpicos.

Su ídolo es la también taekwondoín nacional Briseida Acosta, ya que le gusta su carácter de ganadora y sus buenas técnicas de golpes. Es una atleta a la que admira y busca ser igual que ella.

