Kareem Hunt es contratado por los Browns luego de golpear a una mujer.

Fue a la mitad de la recién finalizada temporada de la NFL que el equipo de los Kansas City Chiefs cortó a Kareem Hunto por agredir a golpes a una mujer y ahora recibe la oportunidad de volver a los emparrillados para la siguiente campaña con los Cleveland Browns.

El corredor de 23 años de edad se encuetra en estos momentos bajo investigación y a la espera de una sanción, pero el equipo de los Browns ha decidido darle una oportunidad.

"Entendemos completamente la complejidad de las preguntas y los problemas que representa firmar a un jugador con la historia de Kareem y no condonamos sus acciones. Debido al hecho que lo conocemos tras una extensiva investigación, creemos que merece una segunda oportunidad pero entendiendo que debe tomar pasos críticos y esenciales para convertirse en un miembro de la organización", publicaron los Browns

De igual manera Kareem Hunt expresó unas palabras de agradecimiento por la oportunidad que le están dando a pesar de la situación en la que está involucrado.

​"Antes que nada, quiero disculparme por mis acciones del año pasado. Lo que hice está mal y no tiene excusas. He aprendido mucho debido a esa experiencia y debí ser más honesto al respecto tras el hecho. Estoy extremadamente agradecido con el hecho que John Dorsey, Dee y Kimmy Haslam y los Cleveland Browns me estén dando la oportunidad de ganarme su confianza y representar a la organización de la mejor manera posible dentro y fuera del campo. Estoy comprometido a tomar los pasos necesarios para aprender y ser una persona más sana después de esta situación. También entiendo las expectativas que tienen los Browns para que vuelva a la NFL y es un trabajo en progreso como persona, pero estoy comprometido a tomar ventaja de los sistemas de apoyo", comentó Hunt.

Hunt de 23 años solamente estuvo con el equipo de Kansas City durante un año y medio, teniendo un registro de 2,151 yardas por tierra, 833 por recepción y 25 anotaciones.