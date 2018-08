Kaiser: el documental del mejor futbolista que nunca jugó.

Carlos Henrique Raposo, mejor conocido como Kaiser, ha estrenado un documental sobre su vida futbolística; conocido como el mejor futbolista que nunca jugó.

La historia del futbolista brasileño Kaiser relata cómo durante 26 años engañó al mundo del futbol para fichar por los mejores clubes de Brasil. La vida de este futbolista pasa por el sacrificio que hizo, el dinero, las fiestas, el sexo y la fama que ganó por hacerse pasar por futbolista.

El apodo de Kaiser, con el que se le conocía a Carlos Henrique Raposo fue por el parecido físico a Franz Beckenbauer.

"Todos los equipos a los que me uní celebraron dos veces: cuando firmé y luego cuando me fui", bromea Carlos Kaiser, a los 55 años. El falso futbolista hace alarde durante todo el documental de su vida glamorosa y de su innumerable cantidad de encuentros con mujeres. "Era adicto al sexo, como Michael Douglas. Me acostaría con al menos tres mujeres por día", asegura.

El filme está dirigido por Louis Myles en donde cuenta como Kaiser fue criado en una de las favelas de Botafogo por una madre alcohólica.

"La escala de su fraude es enorme. El 'Kaiser' obtuvo contratos profesionales con algunos de los clubes más grandes de Sudamérica, junto con los mejores jugadores de todos los tiempos", explicó Myles a The Sun.

Kaiser en la actualidad dirige un gimnasio y pudo compartir vestidor con futbolistas de la talla de Romario, Bebeto, Branco, Renato Gaúcho, entre otros.