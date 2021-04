Juventus de mal en peor, ahora se dice que Allegri regresaría para alejar al Pirlo

Con Andrea Pirlo como entrenador de la Juventus F.C, el equipo no va para nada bien y al no poder sumar de a tres en el derbi de Turín, se ha comenzado a decir que el club está en espera de la llegada de Massimiliano Allegri para sacarlos del hoyo.

La ‘Vecchia Signora’ está nerviosa porque cada vez está más cerca de quedar fuera de Champions que de luchar por el ‘Scudetto’. En tal sentido, Agnelli, presidente del club, valora la posibilidad de traer nuevamente a Allegri.

A pesar de la plena confianza que se le había dado al novel entrenador, la temporada de la Juventus solo hace empeorar más, y no solo podría acabar sin ganar un solo título, sino que además corren el riesgo de no clasificar a la próxima Champions.

Allegri estaría dispuesto a aceptar el llamado del conjunto turinés, Juventus.

Sombrío futuro le espera a Juventus si no mejora

Juventus F.C actualmente está en el cuarto puesto, empatados a puntos con el Napoli (56 puntos).

Este miércoles ambos equipos se medirán en el marco de la jornada 3, partido que se había suspendido por un foco de contagio en el conjunto napolitano. El encuentro será decisivo para ambos, ya que el ganador quedará en solitario en el cuarto puesto, mientras que el perdedor quedaría fuera de puestos de Champions.

Una derrota podría devenir en la destitución de Andrea Pirlo y el retorno de Allegri, que estuvo presente junto Agnelli en el partido entre Juventus y Torino.

Varios medios italianos han publicado que el ex entrenador aceptaría el llamado del conjunto turinés. Algo que encendería una nueva polémica en el banquillo, ya que Cristiano se había quejado hace un par de temporadas de su estilo de juego defensivo.

Sin lugar a dudas, el partido del miércoles será decisivo para la Juventus y una derrota no solo podría significar la destitución de Pirlo, sino perderse la participación en la Champions y una posible ida de Cristiano Ronaldo.

