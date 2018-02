Justin Timberlake generá polémica (Halftime Super Bowl 2018 completo)

Justin Timberlake se hizo presente en el escenario sobre la cancha del estadio U.S. Bank en el Super Bowl 2018 acompañado por un ejército de bailarines, quienes lo acompañaron en sus temas más famosos.

Halftime Super Bowl 2018 completo: Youtube

‘Rock your body’, ‘Sexy Back’, ‘My love’, ‘Cry me a river’, ‘Suit & Tie’, ‘Mirrors’, Can’t stop the feeling’ y un especial dueto-homenaje con Prince, fueron las canciones con las que Justin Timberlake hizo vibrar el downtown de Minneapolis, de donde era originario el fallecido ícono de pop y para quien especialmente apagaron las luces de la ciudad, encendiéndolas poco tiempo después de color púrpura.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA estoy en el s u e l o https://t.co/hx7mYg3oef — Andrea Compton (@andreacompton) 5 de febrero de 2018

Sin embargo, las opiniones quedaron divididas pues hubo muchos comentarios en Twitter en su contra:

Ese halftime de Justin Timberlake fue demasiado aburrido, para arreglar ese desastre el año que viene mi sugerencia es que tiene que ser Rihanna la que de el show y se lleve a Drake y Kendrick Lamar de invitados. — AC (@Magabrielacos) 5 de febrero de 2018

Amo a Timberlake, pero hubiera sido aceptable para el Halftime hace unos 9-10 años. En el 2018 es como: pic.twitter.com/FIjb1eK8Ls — Sofía Rodríguez (@Softopus) 5 de febrero de 2018