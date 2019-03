Jushin 'Thunder' Liger se retira de la lucha libre.

Jushin ‘Thunder’ Liger, una de las máximas figuras de la lucha libre japonesa a nivel mundial ha anunciado su retiro del mundo del cuadrilátero. El retiro del gladiador nipón será a principios del año 2020, esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa.

La última lucha en donde estará presente en un cuadrilátero Jushin ‘Thunder’ Liger será en el Tokyo Dome, durante el Wrestle Kingdom del año entrante.

Luchador nipón anuncia su retiro de los encordados

Lo restante del año seguirá contendiendo en los distintos eventos de la New Japan Pro Wrestling (NJPW), siendo una tipo gira de despedida.

Cabe recordar que Liger debutó en 1984 y se unió a la empresa japonesa en 1989, con el paso del tiempo se convirtió en un referente de la lucha libre a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria en el mundo de la lucha libre conquistó el Campeonato Peso Jr. IWGP en 11 ocasiones, el Best of the Super Juniors, Campeón de Parejas Jr. IWGP, el Campeonato Universal CMLL, Campeonato Medio CMLL y Campeonato de Parejas CMLL entre muchos otros distintivos. En su extensa carrera formó parte de las empresas NJPW, CMLL, WWE, TNA, WCW, ROH y algunas otras más.