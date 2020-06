Jürgen Klopp habla sobre llegada de Raúl Jiménez al Liverpool

Jürgen Klopp hana sobre llegada de Raúl Jiménez al Liverpool

A pesar de que se encuentra viviendo su mejor momento futbolísticamente, el futuro del delantero mexicano Raúl Jiménez en Europa todavía es incierto, ya que el atacante azteca tiene contrato con el Wolverhampton pero hay varios equipos están interesados en contratar sus servicios, uno de ellos era el Liverpool, que pensó en el canterano del América como una opción para renovar el ataque. Sin embargo, habrían desistido en buscarlo al menos en este verano.

Raúl Jiménez y Jürgen Klopp

Klopp negó la llegada de Raúl Jiménez

De acuerdo con información presentada por el medio británico “Express UK”, el director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ya tomó una decisión respecto a la llegada del denominado “Lobo Mexicano” con el conjunto de los Reds Devils, en donde aseguró que el club no lo buscará en el próximo mercado de fichajes. Con ello, sería el segundo fichaje que no concretan, pues también buscaron a Timo Werner pero el alemán irá al Chelsea.

Raúl Jiménez es la sensación de los Wolves

Por otra parte, el Liverpool podría sufrir la salida del mediocampista senegalés Sadio Mané, a quien incluirían en la transferencia por el delantero del Paris Sain-Germain Kylian Mbappé. En este sentido, es que estratega germano habría decidido no negociar por el mexicano Raúl Jiménez, ya que el plan de los Reds no lo incluiría para la siguiente temporada de la Premier League, sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de su llegada en un futuro no muy lejano.

Jürgen Klopp aseguró que no buscará a Raúl Jiménez

En cuanto al canterano de las Águilas del América, el cuadro del Liverpool no era el único interesado, debido a que la Juventus de Turín, el Manchester United, el Tottenham y el Real Madrid también sonaron como posibles destinos. Sin embargo, la escuadra de la Vecchia Signora es quien más ha avanzado en las negociaciones, aunque el factor económico sería un problema pues el Wolverhampton pide 60 millones de euros por el mexicano y esto podría impedir la llegada de Raúl Jiménez a la Serie A de Italia.