Jürgen Damm se retiraría antes jugar con los Rayados de Monterrey

En declaraciones para Zabalive, el ex jugador de los Tigres de la UANL, Jürgen Damm mencionó que preferiría retirarse antes de jugar con los Rayados de Monterrey de quienes en reiteradas ocasiones se ha burlado.

En entrevista con el youtuber Damm, aclaró que así no tuviera un peso se retiraría, ya que a sus papás les va bien como empresarios y él ha invertido muy bien su dinero y no tiene necesidad de ir a un club al que no quiero ir.

Jürgen Damm "NEVER" al Monterrey

Jürgen Damm dijo que respeta al equipo (Rayados de Monterrey), y cuando se ha burlado, ha sido por cotorreo, además que no sería por cuestión personal, preferir retirarse a jugar en Rayados, sino sería porque se considera aficionado de Tigres.

Jürgen Damm también resaltó que sí molestó perder la final de Liga de Campeones de la Concacaf ante Rayados, pero señaló que es más importante la Liga Mx, añadiendo que Tigres ganó la final más importante en 2017.

Te puede interesar: Jürgen Damm sería el reemplazo ideal de Renato Ibarra en el América

Al preguntarle Zabalive ¿Quién ha sido el mejor entrenador técnico que ha tenido? El ex futbolista de los Tigres aclaró que el “Tuca” Ferreti con quien se supo entender, quien confió en él y con quien no tuvo problemas en los Tigres de la UANL

Zabalive le hizo otra pregunta sobre quién ha sido el peor técnico que ha tenido, pero Damm aseguró que ninguno, ya que ha tenido entrenadores top, destacando a Enrique Meza, Juan Carlos Osorio, Miguel Herrera y Diego Alonso.

Cabe mencionar que Jürgen Damm no dio pistas de dónde jugará la siguiente temporada tras dejar a los felinos de Nuevo León de la Liga MX, aunque mucho se ha rumorado de su partida a la Major League Soccer.