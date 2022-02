Jürgen Damm queda fuera del Atlanta United; rescinden su contrato

El jugador de 29 años ya no ocupa un lugar en la lista de Atlanta

Atlanta United anunció este viernes que el mexicano Jürgen Damm ya no ocupará una plaza en la nómina del equipo, esto luego que el jugador no aceptara que su sueldo bajara en su nuevo contrato.

La noticia llega después de que el ex jugador de Tigres adelantara que se encontraba en negociación de su nuevo contrato con el club, sin embargo, señaló que no estaba dispuesto a reducir su salario para la nueva temporada.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en semanas pasadas, diversos analistas acusaron a Gonzalo Pineda de romper acuerdo entre el mexicano y Atlanta United, ya según ESPN, entre las negociaciones se le solicitó que saliera del equipo de forma privada para resolver las diferencias de la mejor manera, tras no aceptar un reajuste en su salario.

Atlanta United confirma posición de Damm

El jugador tiene 29 años.

El club anunció este viernes a través de un comunicado que el jugador “no ocupará una plaza en la nómina del equipo y no contará dentro del presupuesto salarial”, por lo que no será incluido dentro del plantel para la temporada 2022 de la MLS.

Recordemos que el mexicano se unió a Atlanta en julio de 2020 y disputó durante dos temporadas. Sin embarga, tras su negativa a la reestructura de su contrato, el futbolista se mantendrá con su mismo sueldo, pero no será considerado por la ligar para ocupar un lugar en la nómina.

A principios de febrero, el mismo jugador aseguró que no estaba dispuesto a negociar su contrato. “Agradezco de corazón todo el apoyo y cariño brindado en estos años, pero una reestructuración de mi salario no es negociable, mi contrato está garantizado y vigente. Si esta decisión mía conlleva a no entrar en planes, respeto la decisión”, señaló el mexicano.

¿Dónde nació Jürgen Damm?

Llegó al Atlanta United en 2020.

El ex jugador de Tigres nació en Tuxpan, Veracruz el 7 de noviembre de 1992. El marzo de 2015 el mexicano Jürgen Damm fue convocado por el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Miguel Herrera, para disputar los partidos de fecha FIFA contra las selecciones de Ecuador y Paraguay. Años más tarde, en 2022, fue fichado por el Atlanta United de la MLS.

