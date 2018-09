Jürgen Damm desprecia al Betis y dice que Tigres es más equipo.

El extremo mexicano Jürgen Damm habló sobre los rumores que lo colocaron en el Betis de Andrés Guardado, demeritándolo y afirmando que los Tigres era una mejor institución con una mejor estructura y proyecto.

El atacante de 25 años de edad Jürgen Damm manifestó que el conjunto del Betis se acercó en el mes de enero para ficharlo, pero que la propuesta para Tigres no estuvo cerca de los 15 millones de dólares de la cláusula que tienen para Jürgen Damm.

Para el joven futbolista su único pensamiento es seguir siendo parte del 11 inicial de los Tigres, en el presente Apertura 2018 de la Liga MX el delantero Jürgen Damm ha participado en seis duelos como titular y se ha perdido el duelo de Necaxa por una situación personal y el del Atlas por una lesión de la que ya está recuperado.

“Siempre he estado muy concentrado en Tigres, la competencia es muy intenso, si hay algo se resolverá entre la directiva y mi representante, a mí nadie me ha dicho nada, estoy tratando de ganarme un lugar y es lo que más me importa, lo de Europa llegará en su momento”, comentó.