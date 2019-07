Julio César Chávez y los catrastoficos meses de su vida

El día de ayer 12 de Julio el más grande boxeador que ha dado México festejó sus 57 años de edad y lo hizo manteniendose en forma (corriendo una hora), Julio César Chávez sin duda alguna el ícono del boxeo que marcó historia en México y a nivel mundial.

Conocido como el "César del boxeo" compartio con sus fans en las redes sociales un video clip donde se aprecía que esta corriendo y presume que corrió 12 kilometros en tan solo una hora con cinco minutos, se ve bastante feliz a pesar de los problemas que durante años lo aquejaron: las adicciones que tenía por las drogas.

Hace unos cuantos meses Julio César reveló que cuatro meses de su vida fueron los peores, ya que los vivió en un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas, su esposa Miriam lo ingresó a la fuerza sin su concentimiento. Cuenta el boxeador que comía verduras echadas a perder.

Así celebro mis 57 años corriendo una hora solo es cuestión de actitud saludos a todos Dios los bendiga pic.twitter.com/MfseXOu1Ae — Julio César Chávez (@Jcchavez115) 12 de julio de 2019

“Los cuatro meses y medio más tristes de mi vida los pasé en un centro de rehabilitación en el que mi esposa me metió a la fuerza, yo creo ya harta de mi situación. Estaba en un galerón con 120 cabrones cochinos, mugrosos y yo no podía creer que estaba ahí, yo era el 'Gran' campeón mexicano. Me levantaban a las 6 de la mañana, me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder”.

La leyenda viviente del boxeo mexicano dijó que José Sulaimán fue el primero que intervinó para tratar a Chávez en una clínica en San Diego. La leyenda dio a conocer que está por cumplir 10 años sobrio, pero que odia recordar los momentos que sufrió en su niñez, y sobre todo el momento de las drogas.

Una de las peleas más memorables del ‘César del Boxeo‘ fue en 1990 ante Meldrick Taylor, ya que parecía que perdería la pelea, iba abajo en las tarjetas, pero en los últimos segundos mandó a la lona a Taylor.

“Yo no quería hacer el libro, pero mi hermano Rodolfo empezó sin mi autorización. Después de que mataron a mi hermano Borrego comencé a leer lo que llevaban del libro y no me gustó recordar los momentos tristes y difíciles que viví. Tuve un problemas de drogas en los que toqué fondo”.