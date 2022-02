Julio César Chávez terminó en un hotel con el “Maromero” Páez por una broma

Jorge “Maromero” Páez fue una de las grandes estrellas del boxeo mexicano, pero fuera de los cuadriláteros era una persona que le gustaba la fiesta y convivir con las personas; por lo que un día, una broma lo llevó a un cuarto de hotel con Julio César Chávez.

En esa época, el "Maromero" solía ir a antros o fiestas para festejar sus triunfos y en una ocasión coincidió con el Macho Camacho, quien le jugó una broma muy pesada. Según informa MedioTiempo.

Durante una charla con el “Terrible” Morales en el podcast ‘Un Round Más’, el Maromero Paéz recordó que hace unos años, luego de una función en Las Vegas, salió de fiesta a uno de los antros más populares de la ciudad y que en ese lugar coincidió con el “Macho” Camacho.

El “Maromero” terminó con Julio César Chávez

Héctor Camacho lo saludó, cruzaron algunas palabras y luego decidió jugarle una broma, pues supuestamente lo iba a llevar a una fiesta exclusiva de boxeadores y otras estrellas; él aceptó sin imaginar que terminaría en el cuarto de Julio César Chávez.

“Me dice el Macho Camacho: ‘Vamos al cuarto, hay una fiesta con gente de boxeo’, y le digo ‘bueno vamos’. Subimos a donde me dijo, abrió la puerta, me aventó y cerró la puerta. Estaba todo oscuro y le dije ‘¡qué onda aquí!’ Creí que era algo privado pero me engañó”.

El exboxeador estaba enfiestado en aquel momento e incluso llevaba un par de botellas de alcohol, pues su plan era seguir con la diversión, pero una vez que prendió la luz del cuarto se llevó una terrible sorpresa.

El “Maromero” Páez recordó la anécdota

Julio César Chávez terminó en un hotel con el “Maromero” Páez por una broma

“Prendí la luz y apareció Chávez. Me dice ‘qué onda Maromero, tú qué madres haces aquí’. En ese tiempo yo traía un desorden y llevaba dos botellas de alcohol grandototas en la mano. Y dije: ‘Creí que era el cuarto del Macho Camacho, fue él quien me metió aquí, pero ya me voy’”.

Cabe recordar que Julio César Chávez y el Maromero Paéz nunca entablaron una amistad, sin embargo, ambos tienen recuerdos bastante curiosos, como este que fue provocado por el Macho Camacho.

