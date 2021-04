Julio César Chávez pide lo reconozcan en vida; teme por su salud

Una de las máximas leyendas del boxeo, el mexicano Julio César Chávez, quien tendrá el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco su última pelea de exhibición, pidió a su hijo que le hiciera el homenaje, pues más vale reconocimiento en vida, ya muerto “¿para qué?”, considera.

Aunque sus hijos nunca llegaron a los niveles de su padre, J.C., el Junior y Omar, el reconocido pugilista pidió estar en la misma cartelera; pero quiere subir al ring con ellos antes de morir según manifestó a los medios de comunicación.

“Lógicamente no estoy satisfecho con la carrera que han realizado, porque creo que se han desviado un poquito y no han hecho lo que ellos pudieran haber logrado. No porque sean mis hijos, pero tienen muchas facultades para este deporte. Desafortunadamente cuando no te preparas a conciencia, echas a perder todo eso”, expresó Julio César Chávez.

Julio César Chávez pide a sus hijos le den homenaje en vida y no muerto

Julio César Chávez se prepara para su pelea de exhibición

“Yo quise hacer esta exhibición porque quiero que les quede de recuerdo en vida, yo estoy más pa’ allá que pa’ acá, yo en cualquier rato me voy de este mundo y entonces quisiera y quise que este recuerdo les quede a mis hijos en vida”.

El boxeador, Julio César Chávez, añadió que espera que sus hijos le regalen un triunfo, porque al otro día es el Día del Padre y es por eso que aceptó que pelearán en la función.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, sobre el desempeño de Saúl ‘Canelo’ Álvarez dejó en claro que este nunca llegará a ser mejor que él.

“El Canelo es un gran peleador que se ha ganado a pulso lo que tiene. Definitivamente no va a ser mejor que yo porque él ya perdió una pelea y yo llegué a 90 peleas invicto. Los estilos son diferentes, lo que él tiene se lo ha ganado a pulso y a veces recibe críticas injustas de la gente, pero el público así es”, concluyó Julio César Chávez quién conquistó varios títulos en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado