Julio César Chávez habló de su pelea con Óscar de la Hoya “Dios me castigo”

Julio César Chávez habló de su pelea con Óscar de la Hoya y dijo que fue un castigo de Dios, pero ¿por qué fue esto?.

Era el año de 1996 los dos mejores boxeadores del momento pactaron la considerada “la más grande pelea del boxeo latino”, donde en una esquina se tendría a al joven de 23 años, Óscar de la Hoya, y por el otro a Julio César Chávez, de 31 años el cual tenía mucha experiencia y entrando a su cotejo número 100.

Aquella pelea fue ganada por el más joven a quien se le apodó Golden Boy’ y que derrotó al experimentado Chávez en menos de cuatro asaltos.

Julio César Chávez habló de su pelea con Óscar de la Hoya

Pelea de 1996 entre Chávez y De la Hoya.

Aquella pelea no fue la única ya que un tiempo después se dio la revancha, pelea que tuvo el mismo final ya que Chávez, perdió contra Óscar de la Hoya.

Fue entonces que al ser entrevistado para el canal de YouTube, Un Round Más, del también jubilado Erik “Terrible” Morales, que Chávez habló sobre su pelea con el joven Golden Boy.

“Dios me castigó ahí porque la verdad no debí haber peleado (…) fue como un crimen lo que cometí porque mucha gente apostó a mi favor”, Chavez.

“El Gran Campeón” contó que cinco días antes del choque un sparring “muy pendejo” le cortó la ceja y esa fue la herida que luego le abrió De la Hoya la cual le costó la victoria.

“La primera pelea si no me hubieran cortado creo que hubiera ganado. Estaba en un buen momento todavía y me había preparado bien”, dijo.

Chávez y el Canelo Alvarez

“El Gran Campeón” dice que él será el mejor Campeón nacional.

En una entrevista a parte y para Eduardo Lamazón, Julio afirmó: "El mejor boxeador siempre seré yo, por más campeonatos que gane el Canelo. Él hará su historia, pero siempre, el mejor Campeón nacional seré yo".

Aún así, Julio César Chávez destacó la carrera que ha tenido el Canelo Alvaréz, asegurando que ha ganado todo gracias a su esfuerzo. También dejó en claro que no le importa ser comparado con Álvarez siempre y cuando no le quite el afecto que las personas le han dado a lo largo de los años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!