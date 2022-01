Julio César Chávez golpeaba a mi madre, dijo el junior sobre su padre

La polémica no termina en la familia Chávez, y es que ahora el junior fue quien arremetió contra su padre al decir que Julio César Chávez golpeaba a su madre y a él.

Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él", mencionó en un video de Instagram.

Aunque recordemos que no es la primera vez que el hijo de la leyenda da declaraciones contra su padre, ya que cuando Julio César Chávez Jr. fue detenido, culpó a su progenitor.

Julio César Chávez es acusado de golpeador

Fue su polémico hijo quien señaló a Julio César Chávez de ser agresivo en su familia.

Y es que al joven boxeador no le bastó con decir que su padre era un hombre golpeador, ya que dijo que ‘César del Boxeo’ consumía más drogas: “Yo no soy un adicto porque no consumo nada, mi papá consumía más que yo”.

"He intentado hacer los pases con mi papá, le hago caso y todo, pero... He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista", añadió Chavéz Jr.

Chaves Jr acusa a sus hermanos de alcohólicos

Además de señalar a su padre como violento, dice que sus hermanos toman mucho.

Por último, el joven boxeador Chavéz reveló que sus hermanos llevan tomando durante cinco años, aunque nadie les dice nada.

"Mis hermanos vienen tomando todos los fines de semana desde hace cinco años y no los internan, ¿pero qué pasa? que ellos no generan nada, por eso no lo hacen".

Recordemos que el pleito entre los Chavéz lleva tiempo, sobre todo por la eterna rivalidad del junior con el Canelo, aún así su padre Julio César Chávez ha visitado al Canelo Álvarez y fortalecen sus lazos de amistad.

