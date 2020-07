Julio César Chávez explota ante sanción por negarse a pruebas antidoping

El ‘hijo de la leyenda’ Julio César Chávez Jr, aseguró que la suspensión de forma indefinida que le fue impuesta por la Comisión de Box de Nevada es injusta, pues afirma no haber incurrido en nada ilegal, argumentando que no se realizó las pruebas antidopaje debido a que no tenía licencia. Por lo que el heredero del ‘Gran Campeón Mexicano’ comentó que su abogado ya tomó cartas en el asunto y buscarán apelar dicha suspensión lo más pronto posible.

Julio César Chávez Jr ha sido sancionado por negarse a las pruebas

Chávez Jr explicó sus motivos

“El día que ellos quisieron hacerme el doping yo no tenía licencia de boxeador. Es como hacerle uno a Mike Tyson ahorita; no tienen la manera”, explicó. “¿Cómo te van a hacer un antidoping si no tienes licencia como boxeador? Esa es la situación, pero desgraciadamente esa Comisión de Nevada ha sido muy, muy criticada y en otros casos pareciera que ha pasado lo contrario. Se me hace injusto, injusto totalmente para mí que me hayan hecho algo de nada“, declaró Chávez Jr para el programa ‘No Puedes Jugar Boxeo’.

Julio César Chávez está molesto por la sanción

Ante la demanda interpuesta por su equipo legal, Chávez Jr explicó: “Mi abogado en Nevada ya metió creo la demanda contra la Comisión diciendo que no hay nada, nosotros no hicimos algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo. Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo“, dijo el boxeador.

Chávez Jr demandará a la asociaón

La Comisión Atlética de Nevada fue quien confirmó que el personal de la Asociación Anti Doping Voluntaria (VADA) estuvo presente en el gimnasio de Julio César Chávez Jr para una prueba, en donde el hijo de la leyenda del boxeo mexicano se negó a cooperar y por ello fue suspendido en dicho estado. De momento se desconoce el futuro inmediato de Julio César Chávez Jr en los cuadriláteros desde su último combate ante Daniel Jacobs el pasado 20 de diciembre de 2019, donde tuvo que abandonar por un golpe en la nariz.