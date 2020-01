Julio César Chávez "dejará más feo" al Travieso Arce

ulio César Chávez "dejará más feo" al Travieso Arce

Julio César Chávez se medirá con Jorge “el Travieso” Arce en su segunda pelea de revancha el próximo 7 de marzo y antes de este encuentro ambas leyendas mexicana ya se han dicho de todo en lo personal y profesional.

El César del Boxeo inició calentando los ánimos el año pasado insultando al Travieso Arce y este no se quedó callado recordando al ex Campeón de Peso Superligero del CMB sus adicciones y en la rueda de prensa para dara a conocer la batalla se volvieron a calentar los ánimos entre ambos ex campeones.

Julio César Chávez al tomar el micrófono no aguanto las ganas de recordarle al travieso los dientón y feo y así lo llamó:

“Corrí una hora porque me quiero preparar bien para quitarle lo feo y lo hablador al Travieso”, eso fue lo que dijo Chávez en la conferencia de prensa.

Además recordó que la edad no será impedimento para garle al de los Mochis, Sinaloa.

“Voy a agarrar al Travieso otra vez, para quitarle lo hablador… dice que en Tijuana se dejó por respeto porque estoy, creo que el dienton hablador del Travieso el puro gua gua gua (haciendo alusión al sonido de los perros cuando ladran), valiente siempre ha sido el Travieso hay que reconocerle.

Por su parte Jorge “el Travieso” Arce le respondió al de Ciudad Obregón, Sonora mencionando que será en Hermosillo, Sonora (sede de la segunda pelea) donde le quitará lo hablador y picudo a Julio César Chavez.

“Vamos a quitarle lo hablador y lo picudo; me he entrenado con toda la seriedad y la intensidad y voy a llegar en gran condición. Julio no me va a aguantar el ritmo ni va a ver por dónde le van a entrar tantos golpes”, comentó.

Julio César Chávez amenazó a Jorge

La revancha de estos grandes boxeadores mexicano se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

