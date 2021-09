El ex campeón mexicana, Julio César Chávez, dio a conocer que sus dos hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, se encuentran internados en una clínica de rehabilitación desde hace por lo menos 3 meses por su adicción a las sustancias prohibidas.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que el boxeador mexicano confirmó que está alejado de sus hijos pero no dio más detalles, aunque sí dijo que fue por la cercanía que tuvo recientemente con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, suceso que desató los celos de sus hijos.

Anteriormente el mismo Julio se dijo decepcionado de sus hijos, pues ambos perdieron sus peleas; Jr. cayó ante Anderson Silva y Omar ante “Inocente” Álvarez, hermano mayor del Canelo.

Julio César Chávez habla de la adicción de sus hijos

Julio César y Omar tienen severas adicciones de drogas

En el programa “Ventaneando” el máximo ídolo del boxeo en mexicano, se dijo seguro de que sus hijos vencerán esta prueba como lo han hecho en ocasiones anteriores.

“Están en recuperación. Yo pienso que van a estar física, mental y espiritualmente porque son buenos, son nobles. Desafortunadamente a veces agarran el camino equivocado”.

Explicó además que sus hijos no se han preparado para llegar con todo al ring y poder vencer a sus rivales en el deporte con más fanáticos, tal y como él lo hizo por tantos años.

“Su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados, porque no se preparan a conciencia”.

¿Cómo se llaman los hijos de Julio César Chávez?

Los hijos del boxeador mexicano se dedican al mismo deporte

El ex campeón mexicano tiene tres hijos, dos hombres y una mujer; Julio César, Omar y Nicole. Los dos varones han seguido su legado pero no han tenido la carrera llena de éxito que tuvo el ex campeón mexicano.

Toda la vida privada del boxeador se hizo totalmente pública desde hace varios años, al grado de saber, como mencionamos previamente en La Verdad Noticias, los hijos de Julio César Chávez no le hablan por culpa del Canelo.

