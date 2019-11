Julio César Chávez aseguró que su hijo es un indisciplinado.

El próximo 20 de noviembre Julio César Chávez Jr. y Daniel Jacobs se verán las caras en Phoenix, Arizona, acordado en el peso Súper Media (168 libras), por lo que el histórico boxeador, Julio César Chávez, padre de Jr., habló sobre la forma de trabajar de su vástago.

"Que llegue bien preparado, en buenas condiciones. Que llegue en peso. Que haga las cosas como deben de ser: como todo un profesional y las cosas le van a salir como él quiere. Pero si hace las cosas a su manera, no le van a salir diferentes a como ha sucedido", mencionó La Leyenda.

Este 20 de noviembre en Phoenix, Arizona

El próximo 20 de noviembre Julio César Chávez Jr. y Daniel Jacobs se verán las caras.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Por otra parte, el boxeador de 33 años sabe que no es favorito ante el estadounidense, aunque es algo que no le preocupa. "En un momento en el que poca gente cree que voy a ganar la pelea, porque el favorito es él pero eso no es un problema para mí", confirmó el sinaloense.

Además, el pugilista ve esta pelea como una gran oportunidad que no va a desaprovechar. "Es una gran oportunidad para mí que no voy a desaprovechar. Voy a aprovechar la oportunidad para prepararme duro, lo más que pueda, y dar lo mejor de mí arriba del ring, como siempre", finalizó.

Te puede interesar: Pareja llega después de su boda a ver partido de León (Vídeo)

Despues del conflicto que tuvieron Chávez ya no acompañó a su hijo en los rines.

En su último escándalo del boxeador fue cuando al final de la pelea que tuvo frente a Saúl “Canelo” Álvarez, se filtró un video en redes sociales en el que se ve a “julito” acompañado de varias mujeres en un cuarto de hotel ya que la cara del boxeador aparece visiblemente golpeada.

Y es molestó a todos los espectadores ya que durante la pelea en mayo del 2017, Chávez Jr. no tuvo la actuación que se esperaba; permaneció prácticamente inmóvil y no conectó golpes al rival.

Únete a nosotros en Instagram