Julio César Chávez Yo sólo quería salir a DROGARME de nuevo (video)

Un tema por todos conocido detrás de la gran leyenda boxística, Julio césar chávez, es el oscuro mundo de las drogas en el que el legendario “César del Boxeo” vivió durante muchos años, sin embargo, el pugilista mexicano ha tocado muy pocas veces este tema tan delicado que lo llevó a estar al borde de la locura y de perder a los más preciado que tiene, su familia.

Durante la transmisión del programa versus de la cadena TUDN, Julio César Chávez, reveló la fuerte crisis que atravesó en la que consideró la batalla más importante de su vida, pues confesó que durante 15 años le ofrecieron ayuda profesional para salir de esa enfermedad pero desafortunadamente nunca la aceptó.

"En la clínica me hacía tonto"

“Siempre me engañé a mi mismo y hubo mucha gente que me quiso ayudar y nunca lo acepté. Así somos los adictos y nunca pude salir solo de mis adicciones. En la clínica me hacía tonto y quería salir a drogarme de nuevo. Pasé los 4 meses más horribles de mi vida, comiendo cosas podridas, durmiendo en el suelo”, comentó Julio César Chávez.

De la misma manera, Chávez narra que siempre soñó con tener dinero, fama y fortuna pero en el momento en que se le hizo realidad, todo lo desperdició, por lo que lamenta muchas malas decisiones que tuvo en su vida pasada y espera que aprendan de lo que le pasó a él.

“Fue complicado, porque como todo joven pobre, soñaba con tener todo, carros, millones de dólares, mansiones y cuando lo tuve a manos llenas, no sé qué me pasó, tenía todo y me sentía solo”, recordó el legendario campeón mundial.

