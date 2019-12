Julio César Chávez Junior asegura que el sobrepeso fue su derrota

Julio César a Chávez Junior continúa con su polémica, luego de la pelea contra Daniel Jacobs en la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, donde el hijo de la leyenda del box a nivel mundial se dio por vencido en el quinto round.

Ahora Chávez Junior utilizó sus cuentas de redes sociales para hacer declaraciones sobre el sobre peso que presento en la pelea, el cual según el púgil mexicano fue la causa de la derrota en su pelea contra Jacobs.

“El peso de más me afectó, no me beneficia en nada, para aclarar en la hora de pelear. Me sentí muy lento y cansado por el sobre peso que traía por estos 3 años sin pelear”, escribió en su instagram.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El boxeador mexicano, Julio César a Chávez Junior, mencionó que a pesar de la derrota él y su equipo avanzaron en el peso de las 173 libras, lo que les enseñó que si pueden pelear en esta categoría.

Lo bueno que avanzamos bastante en 173 estaba fuerte pero en 168 169 estaré más rápido y fuerte saludos #teamchavezjrmexico”, posteo en su cuenta @jcchavezjr1 de twitter.

Te puede interesar: “Terrible” Morales se le va con todo a la familia Chávez

Me sentí muy lento y cansado por el sobre peso que traía por estos 3 años sin pelear lo bueno que avanzamos bastante en 173 estaba fuerte pero en 168 169 estaré más rápido y fuerte saludos #teamchavezjrmexico���� https://t.co/7x4iNaMhbH — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) December 23, 2019

Cabe recordar que Julio César a Chávez Junior no dio con el peso establecido en las 168 libras, lo cual le costó una sanción de 1 millon de dolares para poder pelear contra Daniel Jacobs.

El hijo de Julio César Chávez aseguró en su cuenta de instagram @jcchavezjr, hasta antes de la cortada que según el boxeador su rival le hizo con el codo, que él había ganado todos los rounds del encuentro pero que tuvo que hacer trampa el norteamericano para poder llevarse la pelea.

“Pero le gane todos los rounds, alguno no lo gane pero igual no lo perdí ninguno de los 5”, aseguró en redes sociales.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana