Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez pelea que avergonzó al junior

La épica pelea entre Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez ocurrió el 6 de mayo de 2017 en el T-Mobile Arena en Paradise, de Las Vegas, Nevada. Aquella noche el originario de Guadalajara, Jalisco fue proclamado ganador por decisión unánime tras terminar 12 round.

Durante toda la pelea Julio César Chávez Jr. fue bastante cauteloso, sin embargo esto no le ayudó a ganarla, ya que los jueces anotaron 120-108 para Álvarez dandole la rotunda victoria, que más tarde el hijo de la leyenda del box, reclamará.

En el encuentro Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez, el junior por momentos se adelantaba e incluso tuvo a Álvarez contra las cuerdas, aunque sin lograr algún golpe digno, por lo que frustrado sigue retando al "Canelo".

Tiempo después Chávez Jr. dijo en una entrevista para Max Kellerman de HBO que aquella noche del 6 de mayo de 2017 demostró que podía moverse, que podía boxear y que como peleador podía hacer todas las cosas.

Sin embargo, CompuBox Stats mostró que el Canelo Álvarez conectó 228 de 604 golpes lanzados (38%) y Chávez conectó 71 de 302 (24%) y al final del quinto round el “Canelo” conectó 102 golpes en comparación con los 25 lanzados por Chávez.

Ganancias de la pelea Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez

La pelea entre Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez generó ganancias millonarias.

Las primeras cifras revelaron que la pelea generó al menos 1 millón de compras, pero una semana después HBO mostró una repetición la cual trajo una audiencia de 769 mil espectadores.

Esta pelea de box fue la primera en generar más de 1 millón de compras de PPV que no incluyeron a Mayweather, Pacquiao o De La Hoya desde 2002 y en el que Lennox Lewis retuvo sus títulos mundiales de peso pesado contra Mike Tyson.

Con el tiempo se supo que se hicieron de 1.2 millones de compras, lo que significa que la pelea habría generado alrededor de 80 millones de dólares.

Veces que Julio César Chávez Jr. pidió la revancha al Canelo

Nunca aceptó Chavéz el resultado del encuentro Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez.

Tras el Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez, Chávez Jr.ha reconocido la superioridad de Saúl “El Canelo” Álvarez, no se ha rendido y desde aquella derrota del 2017 el vástago de Julio César no ha dejado de pedir su revancha.

Y es que en 2020 había lanzado un nuevo reto a Álvarez, “"te reto en las 175 libras el día que tú quieras", el cual “El Canelo” respondió con inteligencia y le dijo que mejor le pidiera ayuda a su papá esto luego que el tapatío derrotó a Chávez junior.

La más reciente ha sido el 27 de febrero de 2021, en esta ocasión volvió a lanzar el reto para el Canelo quien acaba de ganar su pelea para unificar los campeonatos Supermedianos del CMB y del AMB.

Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez: Diferencias

Razon por la cual el Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez nunca será parejo.

Saíl “El Canelo” Álvarez ha ganado campeonatos mundiales en cinco categorías distintas de peso y es el actual campeón mundial de la AMB y CMB de peso supermediano.

Fue campeón de la AMB, CMB, FIB y The Ring de peso medio, campeón de la AMB, CMB, OMB y The Ring de peso superwélter, y campeón de la OMB de peso semicompleto.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. fue campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) desde el 4 de junio de 2011, título que arrebatara al alemán Sebastián Zbik (30-0) y ha sido considerado en 2012 de los mejores libra por libra y el 3 mejor mediano en ese mismo año.

Hasta el momento ninguno de los dos boxeadores a confirmado que un Julio César Chávez Jr. vs Canelo Álvarez vuelva a ocurrir, pero el junior no pierde las esperanzas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.