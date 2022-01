Julio César Chávez Jr. reveló que tiene Covid-19

El mundo deportivo se ha visto afectado por los diversos contagios de Covid-19. Tal es el caso de Julio César Chávez Jr. quien durante las últimas horas anunció que ha dado positivo a Coronavirus.

A través de redes sociales, el propio pugilista dio a conocer la noticia mediante un video en el donde informaba que, tras dos pruebas negativas, la tercera que se realizó arrojó que estaba contagiado.

El hijo de la leyenda también expresó su descontento ya que había permanecido 'invicto' desde que comenzó la pandemia. "Me dio Covid-19, salí positivo. Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El Covid me la pel...", mencionó.

Julio César Chávez Jr no tiene miedo

El pugilista mexicano dejó ver que no está cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes recomendadas por los expertos; en una de las historias publicadas en Instagram se puede observar que no está en aislamiento.

Por otra parte, Chávez Jr. aprovechó el momento para revelar que su expareja, Frida, no lo deja hablar con sus hijos. "Ella no me ha hablado, no me contesta, le dice a mis hijos que no contesten la tablet", señaló.

Frida Muñoz, esposa de Julio César, rompió el silencio para señalar que el boxeador es una persona "enferma" que "no ha querido tratarse", en lo que fue una tímida respuesta a las constantes y fuertes críticas que ha recibido de él.

Chávez Jr. acusa a su esposa

Julio César Chávez Jr. y Frida Muñoz

Chávez ha dicho sobre Frida que no cuida a sus hijos, que malgasta sus bienes económicos e incluso de que fue ella quien lo encerró en una clínica de rehabilitación, aunque a cambio solo fue señalado por sus adicciones.

"No lo juzgo, viene de una infancia muy difícil y repite los patrones de su papá, a él no lo trataron y no ha roto ese ciclo. Está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros. Desgraciadamente no ha querido tratarse", comentó Muñoz para Despierta América.

