Julio César Chávez Jr. presume en Instagram camisa del 'Chapo' Guzmán (FOTO).

A lo largo de carrera en el mundo del boxeo, el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. se ha caracterizado por llevar una vida con algunos excesos y de gustos muy lujosos, mismos que ha presumido cada que puede en sus redes sociales y en esta ocasión lo hizo luciendo el mismo modelo de camisa que usó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en la entrevista que tuvo con la actriz Kate del Castillo, además el joven pugilista presumió una vez más su Lamborghini color amarillo.

La peculiar camisa que se hiciera famosa por la entrevista de Kate al ‘Chapo’ Guzmán, es una prenda exclusiva de la firma Barabas y el costo de la misma es de 2,500 pesos mexicanos.

Furor en tienda de Los Ángeles por una camisa como la del Chapo Guzmán en su foto con Sean Penn. La marca es Barabas pic.twitter.com/koTBrlCiZM — Rubén A. Fraga (@Ruben_A_Fraga) January 13, 2016

Chávez Jr. presume sus lujos en Instagram

Además de que en la publicación compartida en la cuenta de Instagram de Julio César Chávez Jr. también se puede observar su lujoso Lamborghini Aventador, mismo que está valuado en 6 millones de pesos.

“Disfrutando otro día más de vida con mi familia. Así es cuando tengo tiempo, lo otro puro entrenar y cuidarme para el 20 de diciembre en Las Vegas. No tengo palabras, pues ya no valen, por eso mejor acción. Todos saben dónde estoy, qué hago y a que me dedico. Arriba del ring todo puede pasar, que Dios los cuide”. Fueron las palabras en la publicación de Julio César Chávez Jr.

Luego de lo que significó perder en el 2017 en contra de Saúl Álvarez, la carrera de Julio César Chávez Jr. no ha podido ser la misma y su vida llena de escándalos no le ha permitido consolidarse en el boxeo; a pesar de ello el ‘Hijo de La Leyenda’ busca el próximo 20 de diciembre en Las Vegas, Nevada, tomar lo que sería su último tren cuando enfrente a Daniel Jacobs.

