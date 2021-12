Julio César Chavez Jr. critica al Canelo por retar a Makabu en peso crucero

Faltan pocos meses para que Saúl ‘El Canelo’ Álvarez se enfrente a Ilunga Makabu por el cinturón del peso crucero, y mientras algunos ya esperan el debut del mexicano en una nueva categoría, otros han aprovechado esta pelea para criticarlo nuevamente.

Ahora el hijo de la leyenda del box, Julio César Chávez Jr. ha criticado nuevamente a El Canelo por su decisión de incursionar en una categoría diferente y enfrentar a un gladiador de 200 libras en lugar de los retadores de su categoría actual.

Fue apenas hace unas semanas que JC Chávez Jr. declaró que no se retirará pronto y habló de una posible revancha con el Canelo, misma que podría no llegar tras sus últimas declaraciones, pues dijo que el tapatío ‘no tiene pantalones’, para enfrentar a mejores rivales.

Julio César Chávez Jr vuelve a atacar al Canelo Álvarez

Chávez Jr. vuelve a criticar al Canelo para conseguir su revancha

Mientras que el Canelo se ha puesto como objetivo principal conseguir su quinto cinturón consecutivo, muchos han criticado su decisión del cambio de peso pues la pelea Canelo vs Makabu marcará el debut del tapatío en el peso crucero, donde debutará en una pelea de campeonato.

Mientras tanto, sus detractores no dejaron pasar esta oportunidad para criticarlo, siendo JC Chávez Jr. el más reciente, pues dijo que Canelo quiere que lo vean como el mejor mexicano y puede que lo sea pero no en pantalones, pues no los tiene para enfrentarse a quien sea como sea, haciendo referencia a su revancha y al tercer round con GGG.

Canelo Álvarez ignora críticas de haters

A pesar de sus intentos, el Canelo sigue ignorando a Julio César Chávez Jr.

Te informamos en La Verdad Noticias que hace unos días el Canelo envió un contundente mensaje a sus haters y aseguró que no tiene miedo, y si ha evitado peleas es por que no le dejan ningún beneficio, ya que tras unificarse como campeón de peso superligero le han llegado retos de todas partes y no necesariamente debe aceptar todos.

Ahora el mexicano hijo de la leyenda espera que tras sus declaraciones el Canelo le responda sobre su pelea, algo que es muy poco probable, pues el Canelo no tiene intereses en peleas que no sean de campeonato.

