Julio César Chávez Jr. confiesa que tiene parentesco con el hijo de 'El Chapo'

El boxeador Julio César Chávez Jr., recientemente confesó que tiene parentesco con Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante “El Chapo”, quien además es buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que EEUU ofrece 5 MDD por cada hijo de El Chapo, y entre los más buscados se encuentra Ovidio Guzmán.

Por su parte Julio César Chávez Jr se ha caracterizado por dar polémicas declaraciones, sin embargo no había sido vinculado a ningún personaje del narcotráfico.

Julio César Chávez y narcos

El boxeador confesó que es cercano a Ovidio Guzmán

El boxeador Julio César Chávez Jr, admitió tener una relación cercana con Ovidio Guzmán, alias “El Ratón” y afirma que es tío de su hija y que con él ha sido una gran persona.

"¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija por mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado"

Sin embargo, afirmó que no le gusta meterse, pues con él se comporta muy bien y lo respeta. Como se portan conmigo los que me echan la madre, me doy cuenta y los que no, me doy cuenta”.

“Y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más y la verdad mis respetos, y no por algo malo, mis respetos para él", comentó Julio César Chávez Jr.

Canelo Álvarez ha sido vinculado con “El Chapo”

El boxeador a sido vinculado con el narcotraficante

Por otro lado, el boxeador ‘Canelo Álvarez’ también ha sido vinculado con el narcotraficante, Joaquín 'El Chapo’ Guzmán.

Aseguran que una de su ex novia y madre de una de sus hijas fue amante del ex líder del Cártel de Sinaloa que ahora se encuentra preso, aunque esto sucedió años antes de conocer al boxeador mexicano.

La mujer habría conocido al narcotraficante en 2009, cuando ya estaba casado con Emma Coronel y duraron dos años.

Ante dichos señalamientos a diferencia de Julio César Chávez Jr, el boxeador Canelo Álvarez nunca ha hablado del supuesto vínculo con el narcotráfico.

