Julio César Chávez Jr. confesó drogadicción y alcoholismo.

El pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. ha revelado que cuando perdió ante el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, cayó en el alcoholismo y la drogadicción; por la depresión de haber perdido la contienda.

"Cuando yo perdí con Martínez en 2012 tuve una decepción muy fuerte y empecé a tomar mucho, consumir drogas; tomaba, fumaba marihuana, muchas pastillas, tafil porque según yo tenía problemas para dormir. Dejé el alcohol desde hace dos años, lo dejé pero agarraba pastillas y al final era lo mismo, me estaba haciendo daño".

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, reconoció que tuvo que estar en rehabilitación para poder salir del problema en el que estaba metido.

“Estuve en Tijuana alrededor de dos meses, en su clínica. Porque yo padecía mucho de ansiedad, para mí fue difícil porque al principio decía '¿por qué?, yo tengo dinero, mi casa, no estoy mal, pero después me di cuenta que estaba mal, que mi esposa y mis hijas se daban cuenta cuando yo tomaba y estaba mal".

Chávez Jr. de igual manera confesó que por su mente pensó en el retiro, luego de caer en la pelea con Saúl “Canelo” Álvarez.

“Pensé en ya no volver a pelear. Dije 'si estoy peleando en un peso que no es el mío y acepté las multas, debía tener dignidad'. Como unos cinco o seis meses no entrené y subí mucho de peso".