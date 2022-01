Julio César Chávez Jr. ataca a su papá, "no merece nada"

Una amiga de la familia del ex campeón mexicano, afirmó que debido a sus adicciones, Julio César Chávez Jr. se ha distanciado de su papá, y por ello ha arremetido en su contra en distintas ocasiones, pero probablemente esta sea la más polémica, pues afirmó que el ex boxeador no se merece nada de lo que tiene.

El boxeador de 35 años de edad, se ha pronunciado a través de sus redes sociales para hablar en contra de su padre, quien lo ha apoyado cuando ha recaído en sus adicciones y lo ha internado en sus clínicas para ayudarlo a la rehabilitación, pero lamentablemente no ha podido superar dichos problemas.

Incluso cuando Jr habló del incidente con la policía de Sinaloa, también afirmó que su papá lo denunció ante las autoridades y ese fue el motivo por el que supieron que sí traía la pistola en la guantera del auto, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Julio César Chávez Jr. no ha dejado de drogarse

El boxeador ha caído en las adicciones varias veces

Dicha amiga de la familia señaló que el hijo mayor del campeón mexicano no ha podido dejar sus adicciones e incluso afirmó que ya se está volviendo loco, y ante la soledad que se está ganando, hace sus en vivos para buscar el apoyo de la gente, pero el público también lo ataca por sus acciones.

“La familia ya no sabe qué hacer con él; en diciembre estuvo internado en una clínica, pero al parecer no funcionó, sigue actuando muy extraño”.

Éstas declaraciones se dan luego de que el hijo del ex campeón mexicano afirmó que su papá “no merece el éxito, familia, el amor y el respeto que tiene”, lo que desató polémica en redes sociales.

Si bien es cierto que Julio César perdió todo después de haber ganado millones y fue internado en una clínica de la cual logró salir rehabilitado, y pidió perdón a su familia, pero su hijo mayor no acepta dichas disculpas y por ello arremetió contra él.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez Jr.?

El deportista mexicano está en graves problemas por sus adicciones

La controversia no se detiene y rodea la vida del boxeador mexicano; uno de sus últimos escándalos fue su detención y la revelación de su relación con el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán.

Julio César Chávez Jr. acusó a su padres por querer meterlo a un anexo, algo que le pareció totalmente innecesario pues afirmó que ya está bien.

