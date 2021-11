Julio César Chávez Jr. anuncia la fecha en la que volverá al boxeo

Julio César Chávez Jr. no planea retirarse del boxeo, a pesar de las polémicas que ha vivido en su carrera deportiva y en su vida personal. Por lo que a través de sus redes sociales, el pugilista informó que será el 18 de diciembre de este 2021 que volverá al ring.

Será en sábado en la que se realizará la pelea, aunque no dijo quién será su rival a vencer, se sabe que es un evento que organizará JD Promotions, de Culiacán, desde donde también han promovido la llegada del Jr a sus filas con un posteo en Instagram.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Julio César Chávez Jr. Estuvo tres meses en rehabilitación por sus adicciones, y tras mostrar mejoría, logró salir del centro. Ahora en sus redes sociales comparte que ya está entrenando nuevamente.

Julio César Chávez Jr. pronto anunciará quién será su rival

El boxeador volverá a la pelea en diciembre/Foto: Instagram

En su publicación, Chávez Jr. informó que en los próximos días va a revelar “noticias importantes” sobre su próxima pelea antes de que termine este año. aunque no dió pistas sobre el inicio de las gestiones con algún peleador, que podría llegar tanto desde el boxeo como desde las artes marciales mixtas.

Recordemos que la última pelea de Julio César Chávez Jr. fue ante el excampeón de UFC Anderson Silva, quien lo derrotó en la velada que estelarizó su padre Julio César el pasado 19 de junio en Jalisco, en el que fue su adiós “definitivo” al boxeo.

Las últimas victorias de Jr fueron ante Evert Bravo y Jeyson Minda; mientras que perdió ante Daniel Jacobs, Mario Cazares y el mencionado Anderson Silva.

¿Cuál es la edad de Julio César Chávez Jr?

Chávez Jr. promete dar una buena pelea en este regreso/Foto: La Razón

Chávez Jr. Actualmente tiene 35 años de edad, ya que nació el 16 de febrero de 1986. Hijo de la leyenda, el ex campeón de boxeo Julio César Chávez. Debido a sus problemas de adicciones se tuvo que alejar del ring, aunque ahora muchos aseguran que se encuentra recuperado.

“Me voy a preparar mucho mejor, más a gusto. Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí; ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie”, escribió Julio César Chávez Jr. en sus historias de Instagram sobre su próxima pelea.

