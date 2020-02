Julio César Chávez Jr. aconseja a AMLO erradicar la pobreza en México

Un ola de burlas ha generado el vídeo de Julio César Chávez Jr. En el que se le escucha aconsejando al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador como erradicar con la pobreza, aunque no tuvo un argumento coherente de inmediato se viralizó en redes sociales y los ingeniosos de empezaron a publicar los memes.

Por su parte, el pugilista rápidamente bajó el vídeo de su cuenta oficial, pero ya varios usuarios habían descargado el videclip para poder subirlo en diferentes cuentas. En el video que dura 25 segundos que circula en redes sociales, el pugilista opinó lo que él haría si fuera el Presidente para disminuir los índices de pobreza.

Julio César Chávez Jr. fue el blanco de burlas

''Si yo fuera López Obrador, dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no? Nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre al final de cuenta los hacen en unas máquinas los billetes según yo he visto pues'', expresó.

Julio Cesar Chávez jr tiene la solución para el hambre en México. Favor de difundir hasta que llegue al presidente. pic.twitter.com/A5HBvbKhD6 — alameños de la sierra mi razón para bibir (@NoSoySantoy) January 30, 2020

Hubo usuarios de internet que apoyaron la idea del hijo del legendario Julio César Chávez pues sería una buena opción, mientras que otros se burlaron y mostraron su preocupación por la salud mental y física del atleta ante sus peleas perdidas.

Julio César Chávez Jr. siempre ha sido un blanco fácil de las polémicas, ya que semana atrás publicó un video en su cuenta de twitter mandando un reto para los promotores y boxeador de la UFC el irlandés Conor, desde su entrenamiento "A McGregor, en 170 libras, lo noqueó en ocho rounds. Estoy tan seguro que si no lo hago que no me paguen". Causando una ola de críticas y burlas el boxeador al no ganar sus últimas tres peleas.

"A McGregor, en 170 libras, lo noqueó en ocho rounds. Estoy tan seguro que si no lo hago que no me paguen".



¿Qué opinan de las palabras de @jcchavezjr1 sobre @TheNotoriousMMA?



�� �� �� pic.twitter.com/2rMGEB64NL — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) January 21, 2020

