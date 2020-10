Julio César Chávez Jr. SE FUE contra “El César” del Boxeo

Luego de las fuertes críticas que “El César” del Boxeo, Julio César Chávez ha realizado contra su junior (Julio César Chávez Jr), este ya no aguanto y explotó contra la leyenda de Ciudad, Obregon, Sonora.

“El César” en muchas entrevistas en medios nacionales, se ha expresado de las derrotas de su hijo y del declive de su carrera en el mundo del boxeo, de quien ha comentado que el hambre por el triunfo se terminó y els problema con las drogas es lo que lo ha llevado a perder todos sus últimos encuentros.

Julio César Chávez Jr. Le respondió a su padre al expresar que no era hambre de que le faltara dinero, porque su papá se había quedado sin nada, y sus papás se habían divorciado y él tuvo que cuidar toda la vida a mi papá en su adicción.

Chávez Jr. Mencionó que esos días difíciles fueron su motivación para llegar a ser monarca mundial y hace una carrera llena de triunfos poder llegar a ser igual que su padre quien era su motivación cuando lo veía en la situación en la que se encontraba.

"Todo eso me dio el hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que no siempre me han ayudado, como la última decisión", dijo el Junior.