Julio César Chávez Jr. NIEGA DETENCIÓN policiaca (Video).

El hijo del ‘César del Boxeo’, Julio César Chávez Jr. se ha caracterizado en su carrera en el mundo del pugilismo más por estar involucrado en la polémica y escándalos, que por lo realizado arriba del ring, en esta ocasión se filtró un video en redes sociales en el que supuestamente lo había detenido la policía, pero el propio pugilista de 33 años de edad desmintió que se tratara de algún problema con la justicia y que simplemente fue que querían saludarlo.

Y es que en el video que se dio a conocer en redes sociales supuestamente en un retén de la policía se le detuvo en las calles de Culiacán, Sinaloa, al peleador Julio César Chávez Jr. y fue el propio hijo de la leyenda del boxeo mexicano quien dio a conocer que haya cometido alguna falta y que eran unos viejos conocidos que querían una fotografía.

"Hay circulando un video donde dicen que me detuvo la policía, pero nada que ver, me pararon para tomarme una foto con ellos y para saludarme, porque los conozco. Ya eran las 12:30 de la noche y estaba saliendo gente de un antro", dijo el Julio César Chávez Jr.

Además el joven de 33 años de edad mencionó que ahora con un celular cualquiera puede hacer lo que quiera y armar un montaje.

"Un señor iba pasando con otras muchachas. Un señor de entre 40 y 50 años se veía que andaba drogado y bajo la influencia del alcohol, gritó: Chávez no traes no sé qué... no recuerdo la palabra y dijo algo como si me estuvieran parando y no tiene nada que ver. Fue una foto. Fue algo que cualquiera puede hacer con un teléfono", añadió el hijo del ‘César del Boxeo’.

Y es que durante el video, se escucha la voz de la persona que va filmando y dice: "Déjalo ir, no tiene perico ahorita", frase a la que se refiere Julio César Chávez Jr. durante el video donde aclara lo acontecido.

