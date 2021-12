Julio César Chávez Jr arremete de nuevo contra su padre

Julio César Chávez Jr. habló previo a su regreso al ring en su intento de volver a brillar en un deporte en el que quedó con la presión de lo que alguna vez hizo su padre como ídolo de la afición mexicana.

El junior mostró su enojo al hablar sobre la relación familiar que tiene con la leyenda del boxeo; el mismo que en su momento le pidió que sería mejor retirarse ante la irregularidad que mostró en los últimos años en el deporte profesional, tras perder frente Anderson Silva.

“Le cuentan a veces a mi papá cosas que él no entiende (…) Y lo que me pasa a mí es que me encabrono y me molestó que a mi papá lo distraigan conmigo porque yo jamás lo molesto a él”, señaló el hijo de la leyenda según el portal El Ring.

“Yo siempre he trabajado para estar bien con él y no molestarlo”, explicó Chávez Jr. en algunas publicaciones de redes sociales debido a que en algún punto, su padre insinuó que sus hijos tenían problemas con el uso de sustancias prohibidas.

El ex campeón de los pesos medianos por parte del Consejo Mundial de Boxeo quiere de nuevo el título que dejó ir hace unos años, y el primer reto es superar a un desconocido David Zegarra este próximo 18 de diciembre en Sinaloa, México.

Sin embargo, todo parece indicar que el boxeador mexicano de 35 años de edad sigue más preocupado por lo que declara su padre Julio César Chávez, que por su regreso a los cuadriláteros.

“Ahorita estoy dando el peso para la pelea. Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, pero porque ellos andan bien mal, son bien antreros. Mi papá nunca me ha visto mal”, finalizó JC Chávez Jr.

Julio César Chávez Carrasco fue campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo desde el 4 de junio de 2011, título que arrebató al alemán Sebastián Zbik, y que perdiera frente al argentino Sergio Martínez el 15 de septiembre de 2012.

