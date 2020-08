Julio César Chávez ASEGURA que hubiera ganado a Salvador Sánchez (Video).

A lo largo de la historia en nuestro país se ha caracterizado por tener grandes pugilistas, uno de ellos Salvador Sánchez, quien lamentablemente perdió la vida en un accidente automovilístico en el año de 1982; recientemente el gran Julio César Chávez tuvo un amena charla con el afamado periodista Fernando Schwartz en donde reveló que él le hubiera ganado a su compatriota.

"Yo respeto mucho la carrera de Salvador Sánchez, pero, definitivamente, no creo que me hubiera ganado. Es la primera vez que lo digo".

El multicampeón mexicano Julio César Chávez sentenció por primera ocasión, sobre un hipotético enfrentamiento en contra de Salvador Sánchez, e incluso mencionó a tres rivales que enfrentaron ambos peleadores aztecas; mismos que señalaron que el ‘César del Boxeo’ hubiera ganado dicha contienda en caso de que se hubiera efectuado.

"No creo que me hubiera ganado porque él tenía el estilo que a mí se me acomodaba; aparte, tres peleadores a los que enfrentó y con los que yo peleé me comentaron que yo le hubiera ganado. Peleó con Juan Laporte, Rubén Castillo y otro de Arizona a quien les ganó por decisión y yo los noqueé".

Julio César Chávez y Salvador Sánchez compartieron la disciplina de Don Cristobal Rosas, aunque no llegaron a coincidir y a conocerse. Aunque para el conocido como el ‘César del Boxeo’, es seguro que de haber coincidido arriba del cuadrilátero; sin duda alguna hubiera sido una pelea épica para los aficionados al mundo del deporte de los puños.

No cabe duda que Julio César Chávez tuvo un gran respeto por Salvador Sánchez y confesó que es la primera ocasión que habla de una pelea que no se pudo llevar a cabo por el accidente que acabó con la vida de ‘Sal’ en 1982.