Julio César Chávez AGREDE a youtuber por burlarse de su hijo en tacones (VIDEO)

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, estalló de una manera sorprendente luego de que el youtuber y mascota de los Tomateros de Culiacán, el "Chango0te", le recordó el polémico video en el que aparece su hijo Chávez Jr caminando en tacones.

El malestar del "César del Boxeo" se presentó cuando ambos conversaban sobre diversos temas relacionados con la vida del ex monarca mexicano, donde el youtuber comenzó a reírse del video que compartió a través de redes sociales Chávez Jr el pasado mes de junio, y que en La Verdad Noticias te presentamos anteriormente.

En dicha grabación se observa al hijo de Julio César simulando modelar en una pasarela con tacones altos, situación que no fue del agrado para el César del Boxeo, quien no dudó en amenazar a "Chango0te" con golpearlo a pesar de la buena amistad que ambos tienen.

Julio César Chávez explotó contra el youtuber

"¿Qué te vienes riendo o qué puto? Síguete metiendo con mi hijo y vas a ver. Te voy a bajar y te voy a meter una putiza", amenazó airadamente el ex boxeador mexicano y actual analista deportivo de la cadena Azteca Deportes.

Rápidamente los ánimos se calmaron, incluso hablaron sobre su buena relación, sin embargo, Julio César Chávez, le dejó muy claro al youtuber que no se metiera más con su hijo porque podría salir dañado.

"Me caes a toda madre la neta, pero no hagas que te pegue unos putazos. No te pases de verga con mi hijo Julio", sentenció la leyenda del boxeo de México ante los comentarios de la mascota de los Tomateros.

Chávez Jr se defendió de las críticas

El ex campeón mundial de peso mediano del CMB, utilizó las redes sociales para defenderse de las críticas que ha recibido, tras el triunfo que logró por nocaut técnico ante el ecuatoriano Jeyson Minda, el pasado viernes 27 de noviembre en la ciudad de Culiacán.

El "Junior se impuso en cuatro rounds sobre el Minda, que le permitió retomar el sendero del triunfo, después de dos derrotas consecutivas que tuvo ante Daniel Jacobs, en diciembre de 2019 y frente a Mario Cázares, en septiembre pasad

