Julen Lopetegui será el nuevo técnico del Real Madrid luego del Mundial Rusia 2018

Julen Lopetegui llegará para ocupar el puesto de director técnico del Real Madrid de acuerdo a un anuncio del club blanco a través de su sitio web para las próximas tres campañas. La noticia ha causado un original golpe de efecto desde el Real Madrid, debido a que Lopetegui recientemente renovó con la selección española por dos años más. Aunque, el llamado del Madrid ha modificado los planes de Lopetegui, que se hará cargo de la dirección técnica una vez que termine la participación de España en el Mundial.

El entrenador Lopetegui, de 51 años, arribará en el Madrid luego de haber cursado por la casa, tanto como futbolista, en su era en el Castilla, como de estratega, de igual forma en el filial blanco (08-09). Antes había comenzado en Rayo (03-04). De Valdebebas se fue a la Federación, donde permaneció en las categorías inferiores, sub 19, sub 20 y sub 21, hasta el 2014. En ese año llegó al Oporto, al que comandó dos temporadas, antes de arribar a la selección absoluta en 2016.

Esto por lo tanto se convertirá en su primera experiencia en Primera división, sin embargo su conocimiento es completo del fútbol español. Tendrá el apoyo de los jugadores internacionales del Real Madrid, liderados por Ramos, y secundados por un Isco al que siempre ha respetado, además de los Carvajal, Lucas, Nacho o Asensio.

El club merengue terminaba así con todos los rumores vinculados con el sustituto de Zidane, y la apuesta es por un estratega nacional, con trayectoria en el club y posee conocimiento de éste y que empezará con el pie derecho en el vestuario gracias a su vínculo con los internacionales españoles. Su contrato es de tiempo largo, tres campañas, por lo que se abre una nueva etapa en el Real Madrid.

Zinedine Zidane, ex entrenador del Real Madrid