Juicio Final entre Último Guerrero y Máscara Año 2000 en el CMLL.

Este viernes en punto de las 20:30 horas del centro del país se llevará a cabo una confrontación estelar entre Máscara Año 2000 y Último Guerrero, quienes estarán disputando sus cabelleras.

La pasada semana ambos gladiadores demostraron su odio deportivo arriba y abajo del cuadrilátero, por lo que se espera una batalla con grandes emociones esta noche en la Monumental Arena México.

El combate entre ambos sin lugar a dudas tiene tintes para ser uno de los más importantes en los últimos años, ya que ambos cuentan con la experiencia y las artimañas para vencerse mutuamente. El lagunero Último Guerrero tiene en su andar sin su tapa, el no conocer la derrota en un duelo de apuesta de cabelleras.

Duelo de cabelleras en la Arena México

Por su parte el luchador tapatío se dice con un gran cumulo de emociones para el enfrentamiento de esta noche ante el Último Guerrero, por lo que la concentración será fundamental para el combate en la Arena México.

“Hay de todo, poquito de nervio, emoción, de coraje y ya preparado, como todos los encuentros de apuesta que he tenido ninguno es fácil, no puedo decir que es el más difícil, pero tengo la confianza y el plan de salir avante, no puedo pensar en la derrota jamás”.

El luchador conocido como “Padre de más de 20” dijo de igual manera que la lucha vivida la pasada semana en donde tuvieron golpes a puño cerrado fue un momento de euforia durante el combate.

“Yo empecé, me prendo y me olvido de todo, no me importa nada. Sabemos que es lucha libre, pero cuando te prendes te bloqueas un ratito, después sigue la lucha, me prendo, se prende y vuelan los golpes donde caigan, tiramos golpes a puño cerrado”, añadió.