"Jugaría por mucho menos salario" Nils Petersen el delantero del SC Friburgo

El delantero del SC Friburgo, Nils Petersen reconoce grandes riesgos en los altos salarios de los futbolistas. Los jugadores jóvenes en particular están en riesgo, además, la diferencia en comparación con otras profesiones es injusta.

Hace dos años, Petersen había expresado críticas inusualmente claras a su propia profesión. Según Petersen en ese momento, se volvería cada vez más estúpido, eso fue muy sorprendente, y Nils limitó que, por supuesto, había otros ejemplos. Pero aún así, la vida en su microcosmos no es un gran desafío intelectual, al menos en relación con la vida del ciudadano promedio.

"Jugaría por mucho menos salario" Nils Petersen el delantero del SC Friburgo

"Jugaría por mucho menos salario".

Ahora Petersen ha tratado temáticamente la amplia remuneración y las consecuencias resultantes.

"Es difícil cuando estás lleno de dinero a tan temprana edad, por supuesto, no sabes que hacer y te sales de control; en las redes sociales expresas todo y lo presumes como si nada, quieres nadar en el dinero. Esto no es bueno para la educación y no para los niños", dijo Petersen en la entrevista.

"Jugaría por mucho menos salario" Nils Petersen el delantero del SC Friburgo

"un comportamiento de gasto diferente. Si conduces un automóvil grande a los 18 años, ¿qué quieres conducir a los 30?".

Te puede interesar: Borussia Dortmund: Jadon Sancho aparece en un polémico VIDEO con el "hombre sal"

Palabras más palabras menos de Nils Petersen, el delantero tiene una clara idea que el dinero no le va a quitar los pies de la tierra y que siempre se quiere manter así, sin ser diferente a los demás aunque tenga más dinero que otras personas, eso no lo hace diferente; pero si subraya el hecho de que a jóvenes futbolistas que son unas estrellas en sus equipos les pagan demasiado dinero y que aveces por eso dejan de ser lo que fueron y se olvidan de donde vienen.

"Jugaría por mucho menos salario" Nils Petersen el delantero del SC Friburgo

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana