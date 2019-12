Jugaran menos extranjeros en el fútbol mexicano

Los equipos de la Liga MX del fútbol mexicano tienen la posibilidad de registrar hasta 12 jugadores en su plantel; sin embargo, sólo nueve de ellos pueden ser registrados en cada partido.

La Regla 9/9 permite a los equipos registrar nueve elementos no formados en México dentro de la convocatoria de 18 jugadores.

En la asamblea de dueños que se llevó a cabo este martes en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, donde el gran ausente fue el dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, se determinó disminuir la cantidad de jugadores foráneos en el futbol mexicano.

Solo 9 jugadores podrán ser registrados en cada partido

Tras la Asamblea de Dueños en las instalaciones de la Femexfut, se determinó una disminución de los futbolista extranjeros, la cual dará inicio a partir de la Temporada 2020-2021.

Para la campaña 2020-2021, el máximo serán 11 extranjeros registrados y 9 como titulares; el cual se reducirá para la 2022-2023 a un total de 9, con 7 en la alineación.

Se determinó una disminución de los futbolista extranjeros

En lo últimos tres años se han realizado modificaciones a la regla sobre el límite de jugadores no nacidos en México. En el torneo apertura entró en vigor la regla 10/8 que limitaba a 10 el número de plazas a extranjeros dejando el resto para los nacionales. Por eso existe dos clasificaciones para los futbolistas, los formados en México y los no formados en México.

Jugadores y directores técnicos en contra de la 9/9 y la 10/8

Para el Director Técnico de los Tigres “Tuca” Ferretti estas reglas resultan absurdas debido a que muchos entrenadores sólo cumplen y no les importa continuar con el proceso de los jóvenes. A él le gustaría que fueran 8 extranjeros máximo dentro de la cancha para tener la posibilidad de contar con los mexicanos por decisión técnica de calidad y no de cantidad.

"Es una regla que no me gusta, es absurda e innecesaria. Se le daría más oportunidad al mexicano si regularizan a ocho la cantidad de extranjeros, no a 11. Si fueran solo ocho, a fuerza tendrías que poner a mexicanos y con la regla sencillamente es cumplir", expresó.

